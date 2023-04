Assista: Marcos Mion condena fala de Lula sobre deficientes: ‘Desiquilíbrio de parafuso’

Redação AM POST

O apresentador Marcos Mion usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para criticar uma fala do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mion que tem um filho autista, não gostou nada de ver o governante do país usando termos pejorativos para classificar deficientes intelectuais.

No perfil oficial no Instagram, Mion publicou um vídeo condenando a atitude do Presidente. “E lá vamos nós mais uma vez porque a comunidade de autista segue sem um minuto de tranquilidade. Aliás dessa vez afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual”, começou.

Ele continuou. “O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo durante uma reunião com ministros pra falar desses casos de violência nas escolas, o Lula falou o seguinte: ‘A organização mundial da Saúde afirmou que na humanidade devem ter mais ou menos 15 por cento de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes e você pegar 15 por cento disso significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desiquilíbrio de parafuso’“.

O apresentador fez um discurso, então, corrigindo o Presidente. “Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas das comunidades atingidas. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui. Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual e não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar”, afirmou.

Ele continuou. “Segundo que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problemas de desiquilíbrio de parafuso. Isso não é só pejorativo como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos… você não pode esquecer que tem uma grande parcela do Brasil que não tem acesso a informação, aí vem o Presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desiquilíbrio de parafuso”, pontuou o apresentador.

