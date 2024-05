Assista: Matteus chega em Manaus para reencontrar Isabelle e é recebido por milhares de fãs

Na manhã desta sexta-feira (3), o ex-BBB Matteus foi recepcionado por fãs no aeroporto de Manaus. O gaúcho viajou à capital amazonense para se reencontrar com Isabelle, com quem começou um romance quando ainda estava no BBB 24.

Após o fim do reality show, Matteus e Isabelle voltaram cada um para suas cidades. O gaúcho estava em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul, e a dançarina ficou em Manaus, mas viajou pelo Amazonas para participar de uma festa do Boi Garantido.

Mesmo à distância, os dois mantiveram o romance vivo. Eles continuaram se falando e uma amiga de Matteus até flagrou o momento em que ele cantou uma música romântica para Isabelle por chamada de vídeo durante uma festa.

