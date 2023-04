Assista: Monge budista é criticado após beijar menino na boca

Redação AM POST

Imagens registradas no sábado, 8, mostram o líder religioso do Tibet, Dalai Lama, vencedor do Nobel da Paz, dando um beijo na boca de menino indiano. O monge budista está sendo criticado após o vídeo polêmico.

Na gravação, Dalai Lama dá um beijo na criança que estava prestando uma homenagem. Na sequência, ele põe a língua para fora e chega a perguntar do menino se ele pode chupá-la. O indiano apenas se aproxima do líder tibetano e fica testa a testa com ele, o abraça e eles se despedem.

Nas redes sociais, o monge está sendo acusado de pedofilia, assédio e gerando revolta com algumas pessoas considerando a atitude repulsiva.

Dalai Lama ainda não se manifestou sobre a repercussão negativa do caso.

