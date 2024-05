Assista: Morador é agredido por bombeiros ao encontrar jet skis guardados no Rio Grande do Sul

Um incidente chocante durante as operações de resgate nas enchentes no Rio Grande do Sul foi capturado em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, um homem é agredido por um bombeiro militar após questionar a falta de utilização de jet skis para resgates em uma área afetada pela inundação.

O episódio ocorreu no domingo (05) em um depósito do Corpo de Bombeiros em Nova Santa Rita, quando o morador confrontou os responsáveis sobre o motivo dos jet skis estarem parados enquanto aguardavam por resgates. Segundo relatos, os bombeiros explicaram que os jet skis não eram adequados para esse tipo de operação e poderiam ser danificados.

A Secom do Governo do Rio Grande do Sul afirmou que os bombeiros enfrentavam dificuldades para retirar as motos aquáticas devido à água que impedia o acesso de um caminhão-prancha necessário para transportá-las.

Desde sexta-feira (03), o estado enfrenta devastadoras inundações que deixaram comunidades isoladas e milhares de pessoas em situações precárias. A população aguarda por ajuda e suporte das autoridades em meio à emergência provocada pelas enchentes.

O vídeo do incidente gerou indignação nas redes sociais, levantando questões sobre os protocolos de resposta a desastres naturais e o tratamento dispensado às vítimas. A agressão registrada nas imagens demonstra a tensão e a dificuldade enfrentadas pelas equipes de resgate diante da gravidade da situação.

A Secom informou que está investigando o incidente e que medidas serão tomadas em relação à conduta do bombeiro militar envolvido na agressão. A prioridade das autoridades permanece no socorro às vítimas das enchentes e no restabelecimento das condições de segurança e bem-estar nas áreas afetadas.

Morador é agredido por bombeiros ao encontrar jet skis guardados no Rio Grande do Sul pic.twitter.com/oIRp5oT3Fu PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) May 7, 2024





Redação AM POST