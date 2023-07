Assista: mulher flagra marido com amante em posto de gasolina

Uma mulher flagrou o marido com a amante no trabalho e expôs o momento nas redes sociais. No vídeo, feito em um posto de gasolina, a esposa filma o marido e a mulher com quem ele tem um caso, e afirma que já tinha conversado com ela sobre a situação.

A gravação foi compartilhada nesta quarta-feira (12) pelo perfil Alfinetei no Instagram e acumula 150 mil curtidas, além de mais de 7 mil comentários.

“Tu sabe que ele é casado. Eu já conversei contigo. Se tu não tivesse nada com ele, tu não continuava nessa”, diz a esposa, enquanto filma a amante.

“E tu continua [sic] me enganando! Tu é [sic] muito sem vergonha”, continua ela, agora direcionando a câmera para o marido, que está de capacete, sentado em uma moto.

Após o flagra, a mulher com quem o homem tem um caso vira as costas e entra em um carro. “Ela tem um caso com meu marido. Eu tenho dois filhos com ele”, desabafa a esposa, com a voz enfurecida.

O marido tenta dar uma suposta explicação, mas a esposa o interrompe. “Não. É mentira! É mentira, é mentira! Vai em casa, pega as tuas coisas, e vai viver tua vida com essa v****”, ordena ela. O marido, então, dá uma resposta. “Tu continua [sic] mentindo, mentindo!”, finaliza a esposa, aos gritos.

A relação extraconjugal e a exposição do caso dividiram opiniões de internautas. “Expõe mesmo, adoro! Ele te deve respeito, mas se a amante tem conhecimento que o cara é casado, é sem caráter, sim”, afirmou uma mulher. “Dependência emocional é f***, porque ela já sabia de tudo e permaneceu [na relação]”, lamentou outra. “Expõe a humilhação dela, expõe a mulher, mas continua com ele”, observou mais uma.

Assista: mulher flagra marido com amante no trabalho, "sem vergonha!" pic.twitter.com/rIOr0AoAUU — AM POST (@portalampost) July 13, 2023

Fonte: R7