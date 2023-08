Duas mulheres, não identificadas, doram flagradas trocando tapas, enquanto aguardavam na fila para visitar o mesmo detento em um presídio. O caso aconteceu a manhã de sábado (26), na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O vídeo foi gravado por outras mulheres que também integravam a fila. Nas imagens é possível ver alguém gritando “talarica”, gíria utilizada para chamar mulheres que se envolvem com homens comprometidos. Durante toda a gravação as pessoas que estavam ao redor incentivam a continuidade das agressões. “Vai, vai! Dá na cara”, gritavam. As duas mulheres rolaram no chão e se agrediram com socos, tapas e puxões de cabelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher atacada supostamente seria ex de um preso e teria apanhado da atual que tinha ido visitá-lo. A confusão só terminou depois que um policial chega para o expediente.

Veja mais: Corpo de motorista de aplicativo que morreu esmagado por carreta em Manaus é transferido para Santarém. Clique aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Assista: mulheres trocam socos após visitarem o mesmo detento em presídio pic.twitter.com/GARzamCla5 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) August 28, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST