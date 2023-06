Assista: Naiara Azevedo elogia fãs do AM após ser recebida por multidão em Santo Antônio do Içá: “carinho diferenciado”

A cantora Naiara Azevedo foi recebida neste domingo (11) por uma multidão de fãs no município de Santo Antônio do Iça, no interior do Amazonas, onde se apresentou na festa do Padroeiro da cidade, realizada na praça Antônio Leão.

Em vídeo publicado nas redes sociais a cantora elogiou o carinhos dos fãs do Amazonas. “É diferenciado vocês viram né? Aqui a gente se sente a pessoa mais especial do mundo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda no Amazonas, a sertaneja fará show em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) encerrando a XX Festa da Castanha, nesta segunda-feira (12). Ela e outras atrações nacionais como os cantores João Gomes e JM Puxado, além dos regionais, vão se revezar no palco montado na Praça Remanso do Boto, localizada na área central do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*