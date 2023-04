Assista: Namorada de MC Gui flagra ele com amante em motel e filma tudo

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 10, a influenciadora Bia Michelle informou, através do Instagram, como descobriu a traição de MC Gui. Em determinado momento, ela chegou a flagrar a amante e o funkeiro em um motel.

Michelle conta que após desconfianças passou a rastrear o celular do ex-namorado e pediu para que a sua funcionária lhe avisasse quando o MC tivesse levantado da cama.

“Por todas as minhas inseguranças, eu comecei a rastrear o celular dele. Eu não queria estar falando isso para vocês, não queria influenciar isso de alguma forma, mas foi isso que me levou a descobrir a traição. Então, comecei a rastreá-lo e ele tinha acabado de sair de casa. Percebi que o caminho era totalmente ao contrário dos lugares que ele normalmente ia. Quando ele parou, coloquei no Google Maps e já apareceu que era um motel”, desabafou ela.

Bia foi acompanhada mãe até o local já que a influenciadora precisava ver a traição com os próprios olhos. “Eu ligava, mas ele não me atendia. Até que uma hora um carro com uma moça passou. Eu olhei para ela e eu já sabia que era ela”, disse a influencer.

Ela informou também que todo esse flagra foi há duas semanas e que foi muito difícil encarar essa situação, mas que passou e que hoje enxerga que foi para o seu bem.

mc gui pego no pulo ainda lançou um “me perdoa” KKKKKKK pic.twitter.com/FPFhMijaRE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — mateus juridico (@mateusjaejae) April 10, 2023

