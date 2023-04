Assista: Padre é flagrado recebendo sexo oral de homem

Redação AM POST

Nesta terça-feira, 24, imagens de um padre da Paróquia São Camilo de Lellis fazendo sexo com outro homem foram divulgadas na internet. A igreja fica localizada no bairro Asa Sul, no Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O momento íntimo não é crime, porém vai totalmente contra os preceitos da Igreja Católica. Os vídeos foram obtidos pelo portal Metrópoles.

De acordo com informações, o padre, identificado como José Maria, já recebeu uma punição e foi afastado de seu cargo.

Nas filmagens, é possível ver o padre sentado em um sofá com o outro homem enquanto ele recebe sexo oral do rapaz. Já em outro momento, o homem, sem calças, senta no colo do sacerdote, que segura na cintura dele e faz movimentos com o quadril.