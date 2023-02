Assista: Participação da influencer de Manaus, Magrinha Ellen, no programa da Eliana é exibida neste domingo (26)

Redação AM POST*

A participação da digitais influencers, Magrinha Ellen e Britney Maravilha, programa da Eliana será exibida na tarde deste domingo (26) no SBT.

As duas foram convidadas para participar do quadro ‘famosos da internet’ após viralizar na web com o vídeo da ‘Caloteira’, onde Magrinha usa o microfone de um carro de declarações de amor para cobrar Britney. O vídeo conta com mais de 700 mil visualizações no Tik Tok e também repercutiu no Twitter.

Magrinha e Britney foram para São Paulo, no último dia 8 de fevereiro, gravar com a apresentadora.