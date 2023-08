Assista: passageira cospe em motorista de app e ele revida durante briga por troco

Uma passageira xingou e cuspiu no rosto de um motorista de aplicativo após uma discussão sobre troco de uma corrida. O vídeo do caso foi divulgado pelo trabalhador Luiz Antônio de Oliveira, 48, e viralizou nas redes sociais causando revolta de alguns internauta. O caso aconteceu em Goiânia, na sexta-feira (18).

No vídeo é possível perceber que a mulher pergunta ao motorista se ele tinha R$ 30 de troco para que ela pudesse efetuar o pagamento da corrida. Em resposta, o motorista diz que a melhor opção é que passageira fizesse o pagamento via PIX, por ele não ter o troco pedido por ela.

Em seguida, a mulher pede que o motorista coloque o valor da viagem dela para ser cobrado na próxima corrida que ela fizer no aplicativo. No entanto, o motorista não aceita e diz para as passageiras descerem e pegarem “outro carro”. Diante da negativa, a passageira começa a ofender o motorista e cospe em seu rosto antes de deixar o veículo. O homem responde com outro cuspe em direção à ela.

Assim que a mulher saiu do carro, Luiz também saiu. Ele justificou que desceu do veículo “para evitar que ela quebrasse a porta do carro”. A passageira no entanto, alegou que, neste momento, o motorista teria “ido para cima das passageiras em tom ameaçador”.

Por meio de sua defesa, a mulher pediu desculpas e disse que teve uma reação exagerada ao cuspir na cara do motorista. Porém, ela explicou que houve uma “falta de transparência” entre o aplicativo, o motorista e ela. Segundo a passageira, quando ela solicitou a corrida, teria aparecido a opção que ela pagasse em dinheiro.

