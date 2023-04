Assista: Patrícia Poeta é detonada na web após cortar Manoel Soares durante programa ao vivo

Redação AM POST*

O programa Encontro, da TV Globo, teve um climão ao vivo, na manhã desta segunda-feira (3/4) após a apresentadora Patrícia Poeta interromper o colega de programa, Manoel Soares. A jornalista foi detonada nas redes sociais.

Internautas postaram o momento em que o jornalista estava apresentando uma matéria e recebeu um “corte”. Ela passou na frente do colega, com um tablet nas mãos, e pediu para alguém da produção ver o que aconteceu com o equipamento.

Nas imagens compartilhadas no Twitter, é possível ver que Manoel ainda tentou continuar seu texto, mas Patrícia pediu “um instantinho” para ele e passou na frente das câmeras. Em seguida, ela explicou que precisava de ajuda de alguém para solucionar o problema. Usuários do microblog não gostaram do comportamento da jornalista:

“Infelizmente, isso é normal. E ela faz isso com convidados também. Eu, sinceramente, acho que ele estaria melhor no É de Casa”, disse uma internauta. “Eu não sei porque a Globo ainda insiste em deixar esses dois no mesmo programa. A gente está cansado de saber que eles não têm conexão nenhuma. E um [email protected] clima chato toda manhã”, afirmou outra. “Que humilhação! Ele fica se segurando pra não fazer e falar nada pra piorar a situação. Isso vai alto da falta de profissionalismo”, analisou uma terceira.

O jornalista, compreensivelmente, não disfarçou a irritação. Fechou os olhos em inconfundível gesto de perda de paciência.

Através de sua assessoria de imprensa, Patrícia Poeta esclareceu o que aconteceu: “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo…”.

Não é de hoje que os telespectadores apontam que os dois apresentadores não ficam à vontade um com o outro no palco. Apesar disso, Manoel e Patrícia sempre afirmaram que são bons amigos, inclusive compartilhando momento de descontração nas redes sociais.

E esse climão aqui? 👀 #Encontro pic.twitter.com/ehPuqYt2Vg CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 3, 2023

Da impressão que a Patrícia Poeta está com o Manoel Soares por contrato, por pura obrigação. Por esse motivo ela mostra a cada dia que o programa é dela e que ele não devia fazer parte disso. Esperamos que ele fique bem. pic.twitter.com/XDPdlSvss2 — Africanize (@africanize_) April 3, 2023