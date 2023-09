Assista: Pescadores filmam “abraço da morte” de sucuri em jacaré

Pescadores que estavam em um rio do Pantanal registraram um incidente impressionante: um “abraço da morte” protagonizado por uma sucuri em um jacaré. O momento foi capturado em vídeo e rapidamente circulou pelas redes sociais, causando espanto e curiosidade entre os internautas.

O vídeo foi compartilhado pelo perfil Maza Fishing no Instagram e nele é possível observar claramente a sucuri enrolando seu corpo completamente ao redor do jacaré, em um movimento típico usado por essas cobras para “estrangular” suas presas. O objetivo da sucuri é cortar o fornecimento de sangue e oxigênio para o animal, visando sua imobilização.

O incidente demonstra a brutalidade da natureza e a forma como diferentes espécies competem entre si na busca pela sobrevivência. Tanto a sucuri quanto o jacaré são predadores, cada um utilizando suas estratégias e habilidades para garantir sua alimentação.

Pescadores flagram sucuri dando o "abraço da morte" em um jacaré na beira do rio.

A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das maiores cobras do mundo. Ela pode atingir facilmente mais de 6 metros de comprimento e pesar cerca de 100 quilos. Sua força e agilidade são impressionantes, permitindo que ela capture e subjugue presas de grande porte, como no caso do jacaré registrado pelos pescadores.

O jacaré, por sua vez, é um réptil amplamente distribuído nas regiões tropicais da América. Ele possui uma ampla adaptação ao meio aquático, sendo capaz de capturar peixes, aves e pequenos mamíferos. Porém, em um confronto com uma sucuri, sua vulnerabilidade fica evidente.

Embora o registro deste incidente possa causar espanto, essa interação entre sucuris e jacarés não é incomum. Ambas as espécies compartilham o mesmo ambiente no Pantanal e competem por recursos alimentares. Em algumas situações, as sucuris acabam se sobrepondo aos jacarés e conseguem abater suas presas com sucesso.

Apesar de parecer uma situação desfavorável para o jacaré, a presença das sucuris pode desempenhar um papel importante no controle populacional dessa espécie. As cobras têm uma alta taxa de predação sobre os jacarés, ajudando a regular o número de indivíduos e contribuindo para o equilíbrio ecológico da região.

Redação AM POST*