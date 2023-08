O piloto de helicóptero Josilei Albino de Freitas,51, que ficou três dias desaparecido na floresta amazônica, gravou um vídeo momentos após o pouso forçado por uma pane no motor.

A gravação mostra que Josilei, o engenheiro Francisco Pereira, 67, e Gabriel Assis, 35, decidiram montar uma barraca no meio da floresta logo após a queda. De acordo com o piloto, por ser uma área de mata fechada no meio do estado do Amapá, não havia nenhum local propício para o pouso.

“A aeronave teve quebra geral, mas consegui colocar ela [de uma forma] que amortecesse a queda, e a gente não sofresse danos físicos. Estamos à beira de um rio — ainda não localizei o rio, não consegui localizar”, conta o piloto durante o vídeo.

Josilei ainda explicou os momentos anteriores à queda do helicóptero. Segundo ele, apenas um aviso sonoro soou na cabine antes do pouso forçado, sem nenhum indicativo no painel de algum problema em específico.

“Foi uma pane catastrófica. Perdemos rotação de rotor, embora o painel nada apresentou, somente o indicador de RPM, que foi reduzindo, além da buzina.”

O helicóptero modelo Colibri foi contratado pelo DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) do Amapá e do norte do Pará. A aeronave deixou a aldeia Maritepu, no Pará, com destino a Macapá, na última quarta-feira, por volta das 12h. Ao deparar com condições climáticas ruins, o helicóptero perdeu o contato.

“Obrigado por todo o apoio, a todos que não desistiram, por toda a gentileza e presteza dos órgãos do governo local, da Força Aérea e dos grupos de resgate aéreos do Amapá e do Pará, com que a gente conseguiu contato, conseguimos ter todo mundo com vida”, disse o piloto após o resgate.

Eles foram encaminhados ao Hospital de Emergência de Macapá. Os três ficarão internados em observação nos próximos dias. Segundo o boletim médico, nenhum dos pacientes apresentou fratura alguma, mas todos estão com quadro de moderado a leve de desidratação.

Fonte: R7