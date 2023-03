Assista: “Poderia estar paraplégica”, diz mulher que sofreu acidente ao cair do telhado

Redação AM POST

Imagens que circulam nas redes sociais nesta sexta-feira, 31, mostram um grave acidente doméstico com Katia Regina Carvalho, de 56 anos. O fato aconteceu na casa dela em Itaguara, interior de Minas Gerais no dia 13 de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas imagens, Katia aparece em pé, equilibrada em uma escada de metal, enquanto conversa com o marido no telhado. Em um determinado momento, a escada cede e a mulher cai diretamente no concreto.

Logo em seguida, o marido desesperado também pula para socorrer a esposa.

A mulher permanece deitada no chão e no restante da filmagem e de acordo com o casal, foram feitos exames de raio-x e tomografia em Katia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sorte, não foram constatadas fraturas ou fissuras nos ossos. A mulher teve apenas escoriações nos cotovelos e hematomas em um dos braços, além da região dos glúteos.

Veja o vídeo