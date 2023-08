O lutador Acelino Freitas, popularmente conhecido como Popó, se irritou com provocações do ex-BBB Kleber BamBam, durante a pesagem do Fight Music Show 3, que acontece neste sábado, 26, no clube Hebraica, em São Paulo.

BamBam provocava Popó da plateia com um cartaz com a frase: “Ei Popó o foguete vai te pegar”. O lutador baiano ficou furioso, desceu do palco e foi em direção ao ex-BBB, invadindo a área onde estava o público presente. Porém, a equipe de Popó conseguiu contê-lo.

Popó pediu desculpas e criticou a atitude de seu adversário.

“Eu vou te pegar, relaxe. Galera, quero pedir desculpas para vocês pela minha atitude. Nem sempre a gente tem que ouvir as besteiras dos outros e ficar calado. Esse cara não sabe respeitar um tetracampeão mundial de boxe e fez muito pelo Brasil. Com cara que conquistou a vida beijando uma boneca num reality show, isso não é ídolo pra ninguém”, disse o pugilista.

