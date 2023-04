Assista: Ronaldo Fenômeno é flagrado tirando homem de porta-malas

Uma cena inusitada foi registrada pelo jornalista esportivo Orlando Augusto, no estacionamento da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), onde o Cruzeiro jogaria contra o Grêmio, neste sábado (22). A partida terminou com vitória do time mineiro por 1 a 0.

Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que comanda o Cruzeiro, foi flagrado ao retirar um homem do porta-malas do seu carro. Segundo o jornalista, o veículo não estava lotado, o que torna a situação mais insólita ainda.

Na gravação, o ex-jogador aparece abrindo o porta-malas da BMW e retirando o homem. Ao observar a presença do jornalista, Celina Locks, esposa de Ronaldo, tenta evitar a filmagem. Porém, Orlando conseguiu registrar o momento.

“Pode não ter nada a ver com nada. Mas que é esquisito isso é. Eu gravei com exclusividade a chegada do R9 no sábado e ele tirou um cara do porta-malas do carro dele que não estava lotado. A mulher dele Celina tentou impedir a gravação. Quem é o cara e por que chegar no porta-malas?”, indagou o jornalista.

