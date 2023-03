Assista: Rosana Frota desiste de encontro com Marlúcia Almeida para embate entre as duas em Manaus: “tá fazendo casinha para mim”

Redação AM POST*

A ex-candidata a deputada estadual, Rosana Frota, desistiu de confronto com a advogada Marlúcia Almeida marcado para esta quarta-feira (22) as 18h30, na “Faixa Liberada” da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, para resolver uma rixa antiga. As duas tinha marcado de enfrentar e o assunto repercutiu nas redes sociais, tendo até quem fizesse aposta.

“Esse encontro a gente vai ter com toda certeza. Não com essa plateia toda, tu fazendo casinha [termo popular que significa preparar armadilha] para mim que eu estou sabendo. De eu estar na porta do teu condomínio para ti chamar a polícia”, disse ela nas redes sociais.

Marlúcia Almeida mostrou em suas redes sociais preparativo para enfrentar Rosana, que a chamou para o confronto. Ela publico vídeo de um treino de luta em praia de Manaus e seu treinador menciona o encontro entre as duas. “Estamos preparados”, afirma o homem. “Pega o Guanabara e vem”, disse ela.

Entenda

Rosana publicou nessa segunda-feira (20) nos stories do Instagram um áudio de Marlucia, dizendo que vai “quebrar a cara dela na porrada”. Em seguida, ela manda um recado para a advogada na rede sociais a convidando para o confronto.

“Eu quero que tudo que tu fala aqui, tu fale na minha cara. Vou está lá te esperando quarta-feira na frente do teu prédio atravessa lá comigo, pode atravessar”, disparou.

Em resposta, Marlúcia Almeida respondeu a rival também por meio dos stories e disse que estará na data, horário e local marcado. “Ai, ai quarta-feira 18H30 ai, ai. Vou esperar aqui. Será que eu espero sentada? Não vou esperar lá embaixo na porta do prédio”, respondeu a advogada.

Briga de blogueiras Manaus pic.twitter.com/R0yD476k7v — AM POST (@portalampost) March 21, 2023

Depois, Marlúcia Almeida contextualizou a briga das duas e afirma que Rosana envolveu suas filha no meio da confusão. “Ela falou, inclusive, que ia expor que ia expor minha filhas e meu neto. E eu disse que se ela se meter a besta com minhas filhas e meu neto eu vou quebrar a cara dela e ela disse que quarta-feira ela vem aqui na porta do meu prédio”, explicou.