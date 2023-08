Assista: Ruivinha de Marte compra casa própria e relembra perrenge do início da carreira: “achava que nunca ia ter”

A influenciadora e ex-fazenda, Ruivinha de Marte, dividiu mais uma conquistas nas redes sociais com seus seguidores que foi a compra de sua casa própria.

“Comprei minha casa! o momento mais esperado por mim e por vocês tenho certeza!”, disse a influencer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ruivinha também aproveitou o momento de vitória para relembrar um perrengue que passou no início de sua carreira quando viralizou nas redes sociais. O dono da casa onde ela morava alugada, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus, proibiu a jovem de fazer seus vídeos no beco da residência, por uso indevido da imagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na época, Ruivinha fez um desabafo e disse que não podia bater de frente com o dono da casa e obedeceu pois pois precisava do lugar para morar com a família.

“Agora tenho meu próprio bequinho para dançar com a minha gatinha sem ninguém me proibir de gravar! os humilhados serão exaltados! foram muitos anos passando perrengue, achava que nunca ia ter a oportunidade de ter o que era nosso e Deus e vocês me ajudaram a conquistar meu cantinho, só gratidão a Deus, meu melhor ano tô muito feliz Aaaaaaaaaaaa! OBRIGADA MEU DEUS!”, escreveu ela ao compartilhar a conquista da casa própria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Coroado venceu amo vocês! Em breve posto um vídeo mostrando como é minha casa nova ❤️”, concluiu.

Redação AM POST*