Assista: Ruivinha de Marte quer ‘turbinar’ os seios após procedimentos estéticos no rosto

Redação AM POST

A influenciadora digital Ruivinha de Marte abriu uma caixinha de perguntas no Instagram nesta quarta-feira, 26, para interagir com seguidores. Quando foi questionada sobre colocar silicone nos seios, ela confirmou apesar de revelar medo da cirurgia, mesmo já tendo feito outros procedimentos estéticos no rosto.

Anny Bergatin, nome real de Ruivinha, destacou as intervenções feitas no nariz, boca e queixo. “Tenho medo de acontecer alguma merd*, de dar alguma coisa errada. A mamãe fica mostrando esses vídeos do Kwaii, TikTok, que não sei quem fez isso e aquilo e morreu na cirurgia”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do medo, a influencer não descarta implantar uma prótese nos seios no futuro, quando tomar coragem. “Enquanto isso fico no bojo, papel, meia no peito… Até esse dia chegar, mas vai chegar”, finalizou ela.

Assista