Assista: Seguidoras e maquiadoras se irritam com troca da embalagem do ‘Lip tint’ de Virgínia Fonseca

Redação AM POST

Seguidoras e maquiadoras reclamaram das mudanças na embalagem do Lip Tint da We Pink, empresa de cosméticos de Virginia Fonseca nesta quarta-feira, 26. Sem avisar, a mulher de Zé Felipe trocou a embalagem do produto que tinha boa aceitação do público justamente por conta do design luxuoso, que até remetia a makes internacionais.

A tiktoker Juliana Luziê gravou um vídeo para testar o produto e se surpreendeu ao abrir a caixinha e ver que a embalagem não era mais a mesma anunciada por Virginia. “Ué, gente, espera aí. Era pra ser esse produto aqui”, disse a influenciadora ao mostrar o antes e o depois da mudança. “Última vez que testo algo de Wepink kkkkkk”, completou Juliana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos comentários do vídeo, internautas reagiram à troca feita por Virginia. “Única coisa que tinha de diferente e atrativo era a embalagem, e eles vão lá e trocam”, criticou uma pessoa. “Se essa embalagem cai nas mãos da Karen Bachinni”, debochou mais uma. “A frustração com humor, é rir pra num chorar”, escreveu outra.

Assista