Assista: Sereia do Amazonas acusa influencer de agressão e caso vai parar em delegacia de Manaus

A digital influencer, Sereia do Amazonas, que é trans, registrou denúncia em delegacia de Manaus na noite desta terça-feira (6) após acusar o também influenciador, Klinger Rodrigues, de agredi-la dentro de um consultório odontológico na capital.

Sereia disse que não gravou a agressão mas após o ocorrido pegou o celular e instigou Klinger a repetir o ato. “Agora toca em mim. Me enforca tu me enforcou, me enforca. Puxa o meu cabelo como tu puxou“, disse ela.

Em seguida, ela postou vídeo em uma delegacia registrando queixa contra o homem. “Ele me agrediu, eu não fiz nada, eu sai da sala do doutor e dei de cara com ele na recepção. Eu virei de costa para ele e ele puxou meu cabelo, me agrediu, me enforcou e eu tenho como provar“, declarou.

Klinger Rodrigues também se pronunciou nos stories do Instagram e disse que não sabia que Sereia estaria no consultório. “Eu estava sentado carregando meu celular quando ela saiu do consultório. […] Ela saiu de lá falando: ‘meu mega é R$12mil”, ela saiu se gabando e eu já sabia que a indireta era para mim. Eu não sou de ferro e quando ela saiu na porta eu puxei e falei: ‘ops eu arranquei R$2mil do eu cabelo’. Ela começou a me xingar falar um monte de coisa e rolou uma treta. Aí foi que ela começou a filmar e estava me forçando a fazer o que ela pedia”, disse.

Os dois já tinha trocado farpas nas redes sociais antes quando Klinger Rodrigues criticou Sereia após ela dizer que não tem vontade de entrar na praia da Ponta Negra. “Para quem já entrou em água de esgoto, a água da Ponta Negra é um paraíso”, escreveu ele.

A influenciadora e cantora amazonense, Ruivinha de Marte então entrou na briga para defender Klinger e criticou Sereia. “Sai daí sua soberba do caralh*, desse jeito vai crescer NUNCAAAAA! Desmerece tudo, até a terra em que vive, agora não pisa nem no chão né vida? Ele pode não ter 12 mil na conta mas tem o que tu não tem, HUMILDADE! E se responder meu comentário vai ficar falando sozinha”, disparou a cantora.

