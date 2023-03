Assista: Show de Maiara e Maraisa termina com tiroteio e deixa uma pessoa ferida

Redação AM POST

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um evento no parque de exposições de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, com show das sertanejas Maiara e Maraisa acabou em confusão e tiroteiro neste domingo, (26).

As gêmeas estavam no palco, já no fim da apresentação quando um tumulto tomou conta da plateia e a polícia militar teve que ser acionada.

Durante a intervenção, um homem não identificado envolvido na confusão partiu para cima de um dos policiais e tentou tomar a arma do oficial, foi aí que o desespero tomou conta da plateia, que esvaziou o local após disparos de arma de fogo serem ouvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As cantoras, foram retiradas às pressas de cima de palco e o homem envolvido na confusão acabou sendo atingido com um tiro na região da canela e foi socorrido.

Nas redes sociais, pessoas presentes no evento, contaram o que ocorreu no fim do show.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista