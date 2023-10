Assista: Solange Almeida revela lesão nas cordas vocais e pulmão após uso de cigarro eletrônico

Solange Almeida, de 49 anos, revelou que adquiriu lesões nas cordas vocais e no pulmão após o uso diário do cigarro eletrônico. A ex-vocalista dos Aviões do Forró contou sobre as consequências do vício durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, exibida neste domingo (15).

Atualmente, a cantora está passando por tratamento de fonoterapia antes das apresentações devido as sequelas do uso do cigarro eletrônico, também conhecido como “vape”. Durante a entrevista, Solange Almeida apareceu acompanhada de um profissional e com um aparelho na garganta para cuidar das cordas vocais.

A artista contou que começou a fazer uso deles por influência de amigos próximos. “Fui usuária durante oito, nove meses. Aquela coisa de ver amigos usando, eu nunca tinha usado”, relatou Solange.

No entanto, ex-vocalista dos Aviões do Forró disse que logo percebeu as sequelas na voz, além de resultar na “dificuldade para respirar”. “Depois de um exame aprofundado, eu descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão”, contou ela.

“Comecei a comprar de vários sabores. Cheguei a ter um em cada uma das cinco bolsas que mais uso, dentro do carro, na gaveta da cozinha… E foi me dando dificuldade de respirar, problema nas cordas vocais. […] Minha filha me mostrou uma matéria sobre uma menina internada por uso do cigarro. Naquele dia decidi que não usaria”, acrescentou Solange Almeida.

Redação AM POST