Assista: Sósia de Richarlison diz ter ficado com Tina, do BBB 23, no Carnaval

Redação AM POST*

Richarlison indicou que Mateus Marcelino, um sósia seu, ficou com Tina, do BBB23, durante o Carnaval deste ano. No entanto, Mateus negou conhecer a participante do reality. Outro sósia do atacante identificado como Felipe Lima apareceu e confirmou que foi ele quem beijou a modelo angolana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Richarlison, foi mal aí. No Carnaval estava tão loucão, tem que pegar. Se eu soubesse que ia estar geral gravando eu nem ia aceitar sair com ela. Quem ficou fui eu, não foi você não”, disse Felipe.

O sósia colocou no post que Tina havia jurado segredo.

Após o mistério ser revelado, Richarlison seguiu o sósia no Instagram e o fã agradeceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Família, ainda não caiu a ficha. Muito obrigado, meu ídolo. Só uma reflexão: nunca desista dos seus sonhos”, publicou em um story no Instagram.