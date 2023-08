Assista: Tetraplégica, Laís Souza afirma que foi abusada sexualmente por cuidadores após acidente

A ex-atleta Lais Souza, revelou nesta segunda-feira (28) em entrevista ao canal do canal do ex-BBB Rodrigo Mussi que sofreu abuso sexual de cuidadores após acidente que a deixou tetraplégica há cerca de 10 anos e teve medo de ser morta após denunciar o crime.

“Já fui abusada antes, quando tinha quatro anos, e depois do acidente, que foi quando realmente fiquei supervulnerável. Foram abusos inesperados. Eu estava totalmente vulnerável: deitada, dormindo… não estava nem vendo o que estava rolando. E não tenho sensibilidade em 100% do corpo. Sinto que está tudo certo e a pessoa se aproveita daquilo. Se eu deitar de barriga, acabou, não sei o que está rolando porque tenho pouca sensibilidade. São muitos procedimentos que preciso fazer de barriga para baixo. Isso é só um exemplo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente com 34 anos, Lais Souza vem se dedicando a dar palestras e a atuar na área das artes plásticas. Em outro trecho do bate-papo, a ex-ginasta detalhou como os abusos aconteciam.

Ela conta também que temeu pela própria integridade ao denunciar os seus abusadores, que foram tanto homens como mulheres.

“Simplesmente denunciei. Em alguns casos, me deu medo. Fiquei com medo de a pessoa vir atrás e me matar. Não houve ameaça, só medo e insegurança mesmo. A maioria dos abusos foi quando eu estava quase dormindo. Já aconteceu tanto com homem quanto com mulher. Com homem gay, mulher gay… é uma parada estranha, mas a gente tem que se educar e ver mais essas coisas”, destacou.