Assista: Vídeo mostra atropelamento do ator Kayky Brito

Câmeras de segurança registraram o momento em que o ator Kayky Brito, 34, foi atropelado ao atravessar a avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (2). As imagens foram divulgadas pela TV Globo.

O ator estava na Avenida Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, na altura do número 4700 por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. A investigação segue em andamento.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente de Kayky Brito, neste sábado (2), no RJ. Ele teve politraumatismo corporal e traumatismo craniano, e o estado é considerado gravíssimo.

“O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos”, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Kayky Brito é lembrado especialmente por sua atuação em novelas da Globo como O Beijo do Vampiro e Chocolate com Pimenta. Considerado um dos atores mais promissores dos anos 2000, ele começou a carreira no SBT, fazendo Chiquititas. Recentemente, também esteve no elenco de novelas da Record.

*Com informações do Estadão Conteúdo