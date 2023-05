Assista: Viih Tube faz colar com pingente de leite materno para a filha

Nessa segunda-feira, 29, Viih Tube, de 22 anos, compartilhou com seus seguidores em suas redes sociais um momento inusitado. A influenciadora resolveu fazer um colar que tem no pingente seu próprio leite materno.

A ex-BBB é mãe de Lua, de apenas um mês. A filha é fruto do casamento com Eliezer do Carmo, de 33 anos. Nos stories do Instagram, ela mostrou o passo a passo do processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu estou com um restinho de leite aqui para fazer o colar. Eu tirei na bomba um pouquinho só para eu fazer, enquanto a Lua está descansando”, disse ela.

“O resultado fica pronto cerca de 48 horas, para a secagem completa e pronta para uso”, finalizou Viih.

Redação AM POST