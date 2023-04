Assista: Visivelmente abalada, Patrícia Poeta pensa na vida sozinha em praia após polêmica na Tv Globo

Redação AM POST*

A apresentadora do Encontro (TV Globo), Patricia Poeta, de 46 anos, foi fotografada caminhando visivelmente abalada e sozinha na noite do feriado desta sexta-feira (7) em uma praia na Zona Sul do Rio. Com um macacão verde e chinelo, a apresentadora caminhou na areia do local, onde também sentou e ficou observando o mar por alguns minutos.

Patrícia se tornou alvo de críticas na última segunda-feira (3) após interromper seu colega de trabalho Manoel Soares durante o Encontro. Com a repercussão negativa do episódio nas redes sociais, a jornalista justificou o erro como uma consequência do ao vivo.

🚨TV: Internautas reclamam da postura de Patrícia Poeta após ela interromper Manoel Soares e passar na sua frente durante o #Encontro. pic.twitter.com/zHknP1qzXm — CHOQUEI (@choquei) April 3, 2023

“Foi uma casualidade, das várias que podem acontecer num programa ao vivo”, disse Patrícia, em conversa com o colunista Lucas Pasin. “Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer.

Nas fotos de hoje alguns internautas elogiaram a beleza da jornalista, com comentários como “maravilhosa”, “perfeita e linda apresentadora” e “a mulher mais linda da Globo”, outros seguidores, que acompanham o Encontro, opinaram sobre a forma como Patricia conduz o programa.

“O que adianta a beleza se não sabe respeitar as pessoas?”, criticou uma seguidora. “É preciso saber dividir o palco”, opinou outra. “Dê lugar ao Manoel”, aconselhou uma terceira.

🚨VEJA: Vídeo de Patrícia Poeta desolada em praia na Zona Sul do Rio de Janeiro. (agnews) pic.twitter.com/ZZtplJzy8o — CHOQUEI (@choquei) April 7, 2023