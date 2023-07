Assista: Whindersson Nunes perde luta para King Kenny em torneio de boxe na Irlanda

O youtuber e comediante Whindersson Nunes subiu ao ringue pela terceira vez neste sábado, 15 para enfrentar o também youtuber King Kenny, em Dublin, na Irlanda. As lutas são válidas pelo torneio High Stakes, que reúne figuras públicas e youtubers para lutarem boxe.

O duelo entre Whindersson Nunes e King Kenny foi a luta principal da noite, e veio cheio de expectativa, especialmente por conta das provocações do lutador inglês durante a semana, que não quis sequer cumprimentar o adversário após a pesagem oficial.

Na hora da luta, King Kenny entrou na arena vestido com um roupão e calção nas cores do Brasil, tocando um funk brasileiro e com seu córner carregando uma bandeira do país, provocando a torcida. O público veio abaixo mesmo quando Whindersson Nunes entrou, enlouquecendo a arena, que o apoiou durante todo o duelo.

O lutador inglês foi melhor no primeiro round, aproveitando bem sua envergadura para atacar o brasileiro, especialmente com golpes retos. Whindersson voltou mais agressivo no segundo round, mas Kenny respondia com perigo, levando-o a knockdown no primeiro minuto.

Com a vantagem adquirida, o inglês passou a administrar nos rounds seguintes, mantendo-se em uma distância confortável e freando qualquer reação do adversário. Whindersson lutou até o fim, mas acabou derrotado por decisão unânime dos juízes.

“Eu queria participar desse campeonato porque pra mim é muito legal. Não é a primeira vez que eu apanho, então estou acostumado. Hoje eu sei que saio daqui muito mais forte do que entrei. Antes de vir pra cá fizemos uma oração em casa, e independente do resultado de hoje, eu sabia que tinha passado um dos meses mais felizes da minha vida. Espero voltar aqui pra fazer um show de humor pra vocês nesse lugar “, disse Whindersson.

BORA QUE AINDA DÁ, WHINDERSSON! #BoxeNoCombate pic.twitter.com/mVF5cjnnr7 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Combate (@combate) July 15, 2023

VEJA: Após perder a luta para King Kenny, Whindersson Nunes dançou o funk “Parado no Bailão” com o campeão. #BoxeNoCombate pic.twitter.com/xALK9FEoEd — CHOQUEI (@choquei) July 15, 2023

– Não é a primeira vez que eu apanho (risos). Hoje eu não queria que fosse o dia de fracassar, mas nem tudo é como a gente quer. Hoje eu saio daqui muito mais forte do que eu entrei! Obrigado por ser esse cara tão corajoso, Whindersson. Você é INSPIRAÇÃO! #BoxeNoCombate pic.twitter.com/5Mf3MnawgQ — Combate (@combate) July 15, 2023

