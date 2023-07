Assista: Xuxa e Marlene Mattos se reencontram após 19 anos e trocam farpas: “Não sei ser condescendente com gente burra”

A empresária artística Marlene Mattos, 73, deu declarações polêmicas em trechos do inédito “Xuxa, o Documentário” que foram adiantados nesse domingo (9) pelo Fantástico. Marlene admitiu que era cruel no trato com a apresentadora e que a usava para fazer outras pessoas como marionete.

“Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou, sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”, diz Marlene no documentário.

“Eu tenho medo de as pessoas olharem pra você e falarem: nossa, que monstro essa mulher!”, respondeu Xuxa.

“Olha, os teus fãs já me veem assim”, rebateu a empresária.

GENTE? Xuxa se reencontra com sua ex-empresária Marlene Mattos, acusada por Xuxa de lhe humilhar e causar danos psicológicos. A ex-empresária disse a Xuxa que "faria tudo de novo". pic.twitter.com/4Em5JGgkas — POPTime (@siteptbr) July 10, 2023

Xuxa e Marlene tiveram uma parceria de 19 anos. A empresária também era diretora dos programas da loira. Depois do rompimento, as duas passaram 19 anos sem se encontrar. No documentário, as duas aparecem emocionadas, mas a fala da ex-empresária incomodou os fãs.

“Eu acertei muito mais que eu errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística. Você diz que você foi uma marionete na minha mão, e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim”, disse a empresária.

Em outro trecho do comentário, Marlene diz que não se arrepende de nada na relação entre as duas.

“Isso, pra mim me chocou, ela dizer: ‘eu faria tudo de novo’. Isso pra mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?”, revelou Xuxa em entrevista ao Fantástico.

O reencontro será exibido na íntegra no documentário que estreia no Globoplay na próxima quinta-feira (13).

