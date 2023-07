Assista: Zé Felipe quase é atingido por jato de fogo durante show no Pará

O cantor Zé Felipe e seus fãs levaram um susto durante seu show na madrugada deste sábado (8), no Pará. Na ocasião, ele quase sofreu um acidente no palco. Vídeos feitos pelo público registraram o momento e estão repercutindo nas redes sociais.

O cantor estava no município de Conceição do Araguaia, no Pará, e enquanto cantava, uma fã registrou o momento exato que um jato de fogo foi ativado diretamente no rosto do cantor.

O pai de Maria Alice e Maria Flor desviou rapidamente, e é possível perceber que o momento o deixou assustado. Zé seguiu fazendo o show normalmente depois do ocorrido. Que medo! Nos Stories de seu Instagram, o marido de Virgínia Fonseca explicou que está bem, e não teve nenhum tipo de queimadura no rosto.

Assista:

VEJA: Zé Felipe tem rosto quase atingido por fogo durante show no Pará. pic.twitter.com/7KE7lz3FIH — CHOQUEI (@choquei) July 8, 2023