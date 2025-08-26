Ator da Globo Amaury Lorenzo agita web ao publicar foto ousada durante estadia em Manaus; confira

Notícias Caiu na Rede! – O ator Amaury Lorenzo, em alta nas produções da TV Globo, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (25) ao publicar uma foto ousada durante sua estadia em Manaus. O registro, feito em frente ao espelho, mostra o artista completamente nu, cobrindo apenas as partes íntimas com uma toalha.

Na legenda, Amaury brincou com os fãs e reforçou o tom bem-humorado que marca sua presença digital: “Cês acharam que eu não ia postar um biscoito amazonense hoje?”. O clique rapidamente viralizou, acumulando milhares de curtidas e comentários.

Entre as reações, chamou atenção a mensagem do ator Luis Miranda, colega de emissora, que comentou: “Que isso novinho!”. Outros seguidores também entraram na brincadeira: “Perfeitinho”, escreveu uma fã; enquanto outro seguidor exaltou: “Mato Grosso do céu! O coração chega a palpitar!”.

Sucesso consolidado na Globo

Além da repercussão nas redes, Amaury Lorenzo vive um dos momentos mais importantes de sua carreira. Após três décadas dedicadas ao teatro, o ator conquistou espaço na teledramaturgia e caiu no gosto do público.

Ele relembrou os recentes trabalhos de destaque na TV: “Esses dias me perguntaram na Globo: ‘Amaury, você fez Terra e Paixão e foi sucesso, fez Vítimas do Dia e foi um sucesso, no Dança dos Famosos ficou em segundo lugar, também um sucesso. E agora o Chico, da novela das sete, com audiência altíssima. Você esperava?’ Eu digo: ‘Olha, eu trabalhei trinta anos no teatro para isso’”, afirmou.

O ator aproveita a boa fase para se aproximar do público também fora da televisão.