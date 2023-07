Ator de Turma da Mônica se pronuncia após polêmica sobre fetiche sexual: ‘sexo com cocô, xixi e peido’

O ator Fernando Mais, conhecido por dar vida ao Zecão no live-action da Turma da Mônica, se pronunciou neste sábado (8/7), após internautas associarem seu nome a um perfil no Twitter, sob o pseudônimo de Gustavo Scat, sobre fetiche escatológico (que envolve fezes humanas ou excrementos de animais).

Após a repercussão negativa da polêmica, que levou seu nome ao topo da lista de assuntos mais comentados do Twitter, ele pediu para a sua carreira como ator não ser relacionada às preferências sexuais.

Nos stories do Instagram, Fernando desabafou sobre a situação. “Nunca imaginei que eu fosse misturar essas duas coisas, mas a vida é difícil. Eu fico muito chateado com algumas coisas que eu li, de verdade. O ser humano é f***. Interprete como quiser”, iniciou.

“E eu fico muito chateado das pessoas censurarem um livro que era o projeto da minha vida. É isso. Com consenso, bom senso e dentro da lei, seja muito feliz”, afirmou o ator. O livro possui relatos de práticas escatológicas e discute o preconceito com o fetiche.

VEJA: Fernando Mais, conhecido como Gustavo Scat, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo seus fetiches: "Não tô legal, aconteceu o maior medo da minha vida. Eu não fiz nada de errado, nada ilegal". pic.twitter.com/fDDaqVB5YC — CHOQUEI (@choquei) July 8, 2023

O perfil com o nome de Gustavo Scat no Twitter, que foi desativado, tinha vídeos explícitos de pessoas sentindo prazer com necessidades fisiológicas. Os conteúdos chocaram os usuários da rede, incluindo Felipe Neto, que, a princípio, escreveu: “Eu não acredito que eu entrei no perfil desse ator da Turma da Mônica que curte uns negócios aí com cocô. Meu Deus. Que que fiz com a minha vida? Eu não quero mais estar acordado”.

Em seguida, Fernando apareceu nos stories com os dedos sujos de chocolate, ironizando o comentário. “Que nojo de comentários maldosos. O ser humano é uma m****”, disse o ator. Depois, o youtuber voltou atrás e pediu desculpas a Fernando.

Fernando Mais, ator de Zecão na "Turma da Monica", se pronuncia após polêmica envolvendo o enigmático Gustavo Scat: "Que nojo de comentários maldosos. O ser humano é uma merda." pic.twitter.com/JEgwDiwRPX — PAN (@forumpandlr) July 8, 2023

Redação AM POST*