Ator Sergio Marone se declara ecossexual e web reage; confira memes

O ator Sérgio Marone, de 42 anos, revelou se identificar como ecossexual. Mas, ao contrário de outras orientações, ecossexual não diz respeito à atração física, mas a conexão com o planeta.

“É sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona”, afirmou ao portal “Terra”.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso”.

O termo ecossexual, criado pelo casal de artistas americanas Annie Sprinkle e Beth Stephens, surgiu a partir do movimento de exaltação e cuidado com o planeta através da atração, não necessariamente sexual, mas também ideológica.

Após a divulgação da declaração do ator o assunto viralizou nas redes sociais e internautas reagiram.

Quem não deixou a declaração passar em branco foi a humorista e atriz, Tatá Werneck, que reagiu de forma inusitada nas redes sociais.

“Dá pra ver pelo tamanho do tronco vazando”, referindo-se ao tamanho do órgão genital de Marone. No passado, o ator já confirmou ser bem-dotado.

Confira:

pode sair já te achamos Sérgio Marone. https://t.co/yB05RkY65c pic.twitter.com/YardT9tlZC CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Matheus (@odontinho) June 16, 2023

A partir de hoje sou ecossexual, só quero ver o pau Brasil do Sérgio marone pic.twitter.com/TFwMIOyhmt — Wesley Jesus (@opss_wes) June 16, 2023

PRONTO ERA O QUE FALTAVA: Ator Sergio Marone se declara ecossexual, ele está fazendo sexo com que tipo se planta? pic.twitter.com/oU0QcDb3rs — The News (@hcafoficial) June 16, 2023

"Sérgio Marone se declara ecossexual" eu: pic.twitter.com/0HUFaNykcT — suzete smt (@LukasFred) June 16, 2023