Ator Victor Meyniel levou 42 socos em 37 segundos durante agressões

Novas imagens revelaram que o ator Victor Meyniel levou 42 socos em 37 segundos. Meyniel foi espancando pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, no último dia 2 de setembro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A violência aconteceu no prédio onde Yuri mora e foi registrada pelas câmeras do circuito interno do edifício.

Reportagem do Fantástico, da TV Globo, teve acesso também a imagens inéditas de uma boate, localizada em frente ao edifício onde o estudante mora. Os vídeos foram usados para reconstituir a sequência que terminou com a agressão a Victor Meyniel.

Na entrevista à repórter Renata Capucci, Vitor contou que conheceu Yuri na boate. Segundo ele, eles tiveram um “papo legal” e o ator aceitou o convite do estudante para que fossem beber um vinho na casa dele.

Prints do celular da médica Karina de Assis Carvalho, que divide o apartamento com Yuri há dois meses e não estava em casa, mostram que às 5h12 da manhã Yuri tenta fazer uma chamada de vídeo para a amiga, mas ela não atende. Ele, então, envia uma foto com Victor, liga novamente, sem sucesso, e escreve que abriu um vinho da médica, mas que iria recompensá-la pois estava com um famoso em casa.

Ela demonstra preocupação com as garrafas abertas e Yuri a tranquiliza, diz que vai repor e escreve que Victor tem um milhão de seguidores, completando: “Vamos fazer amizade”.

“Ela chegou por volta das 7h30 mais ou menos do plantão e ficou um clima completamente desconfortável. Ele ficou frio, completamente frio, distante. Eles começaram a se desentender entre eles, pois a porta estava destrancada e ele tinha aberto um vinho dela. Então, eu comecei a me sentir nervoso, acuado e comecei a quebrar o gelo porque eu sou assim, eu tenho essa personalidade”, disse Victor Meyniel.

À polícia, Karina afirmou que Victor teve um comportamento debochado, que foi deselegante e a chamou de esquisita e chata. A médica disse também que Victor teria entrado diversas vezes sem bater na porta do quarto dela e, em uma delas, trazendo um prato de comida. Ele também teria vista a médica nua após o banho.

Imagens do elevador mostram que Yuri sai do apartamento e vai para academia, retornando em pouco mais de três minutos. Nesse intervalo, Karina havia mandado várias mensagens reclamando de Victor e pedindo para o amigo voltar. O ator nega que tenha visto Karina nua e conta que as agressões começaram assim que Yuri retornou para a casa.

“Bati na porta, ofereci um prato de comida a ela, conversei com ela. Perguntei do signo dela, brincando. Quando ele subiu, ele já numa agressividade, nossa, bizarra! Me colocou para fora do apartamento. Me expulsou, e me empurrou, eu caí, eu caí no corredor e eu comecei a ficar tentando entender na minha cabeça o porquê daquela situação, daquele ato agressivo.

Segundo Victor Meyniel, não houve conversa de que ele estava sendo inconveniente.

“Tanto é que quando ele me empurra do apartamento, em vez de só pedir gentilmente, civilizadamente, ele me empurra, eu bato na porta, desesperado, por causa do meu sapato, começo a chorar e aí ele taca o sapato em mim. Ele está com o sapato e eu escuto ela de fundo, falar assim: calma, não é pra tanto, não precisa desse ato, não é pra tanto”, relatou o ator ao Fantástico.

No total, a agressão teve a duração de 37 segundos. Conforme os registros, toda a violência foi vista pelo porteiro Gilmar José Agostini, que olha para frente, bebe café e não interfere na situação. Cerca de dois minutos após o fim da agressão, ele puxa Victor por um dos braços e o retira do caminho.

Em depoimento, o porteiro contou que trabalha no prédio há mais de 20 anos e, que Victor chegou a desmaiar. Segundo ele, que informou não gostar de se meter na vida dos outros, após a violência, Yuri foi para a academia e o trabalho interfonou para o síndico.

Segundo Victor Meyniel, o porteiro só ligou para o síndico depois que o próprio ator havia ligado para o 190. “É sobre prestar socorro, sobre ser empático, humano”.