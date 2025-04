Atriz Lúcia Alves, de ‘Irmãos Coragem’ e ‘O Cravo e a Rosa’, morre aos 76 anos

Notícias Caiu na Rede – A atriz Lúcia Alves, conhecida por papéis marcantes em novelas como “Irmãos Coragem” e “O Cravo e a Rosa”, faleceu nesta quinta-feira (24), aos 76 anos. A informação foi confirmada pela Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde o dia 14 de abril.

Lúcia lutava contra um câncer no pâncreas e também era diagnosticada com diabetes. A atriz enfrentava ainda um quadro de fascite plantar, inflamação no tecido que liga o calcanhar aos dedos dos pés.

PUBLICIDADE

Trajetória na TV e no cinema

Natural do Rio de Janeiro, Lúcia Alves iniciou a carreira artística em 1969, na novela “Enquanto Houver Estrelas”, da extinta TV Tupi. No mesmo ano, estreou na TV Globo em “Verão Vermelho” e, logo depois, ganhou destaque nacional como a Índia Potira, na novela “Irmãos Coragem” (1970), de Janete Clair.

Ao longo de seis décadas de carreira, a atriz se destacou pela versatilidade em papéis cômicos e dramáticos. Participou de produções como “Bicho do Mato” (1972), “Carinhoso” (1973), “Helena” (1975), “Ti Ti Ti” (1985), “Barriga de Aluguel” (1990), “Mulher” (1998), “O Cravo e a Rosa” (2000) e “Sob Nova Direção” (2004–2007). Seu último trabalho na TV Globo foi em “Joia Rara” (2013).

Além da Globo, Lúcia atuou em emissoras como Manchete, Record, SBT e TV Brasil — onde participou da série “República do Peru” (2015), seu último trabalho na televisão. No cinema, integrou o elenco de filmes como “Lua Cheia” (1989) e “Bendito Fruto” (2004).

PUBLICIDADE

Vida pessoal e outros interesses

Antes da carreira artística, Lúcia sonhava em seguir os passos da mãe, psicóloga, e dirigir uma escola para crianças com síndrome de Down. Formou-se em fonoaudiologia antes de se dedicar totalmente à atuação.

A atriz estava afastada da TV desde 2015 e, segundo familiares, não manifestava interesse em retornar às telas.