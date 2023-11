Avião com 420 kg de cocaína invade e pousa em fazenda de cantor Leonardo

Um avião transportando 420 quilos de pasta base de cocaína invadiu a fazenda do cantor Leonardo, localizada no município goiano de Jussara, realizando um pouso no local na manhã desta sexta-feira, 10. A substância ilícita foi transferida para uma caminhonete, o avião foi reabastecido e decolou.

Os trabalhadores da fazenda notificaram as autoridades policiais, que iniciaram uma perseguição à caminhonete. Um confronto intenso ocorreu, resultando em ferimentos a bala e na morte de dois dos três ocupantes do veículo. O terceiro indivíduo conseguiu escapar. O cantor estava na cidade de São Paulo no momento da invasão, e de acordo com sua equipe, nenhum membro da família estava na fazenda na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme relato de policiais militares de Goiás, um homem conduzindo um Fiat Uno abordou funcionários da fazenda Talismã, situada a cerca de 300 quilômetros de Goiânia. Ele solicitou permissão para que um pequeno avião pousasse nas terras, alegando necessidade de abastecimento. Os funcionários negaram a autorização, no entanto, a aeronave pousou na fazenda.

Nesse momento, três homens em uma caminhonete romperam a porteira de entrada da propriedade e dirigiram-se ao local do pouso da aeronave. O Fiat Uno também adentrou a área. Alguns indivíduos começaram a transferir a carga do avião para a caminhonete, enquanto outros procediam ao abastecimento da aeronave utilizando combustível transportado no Uno. Os funcionários da fazenda testemunharam a operação e acionaram a polícia.

Antes que os policiais chegassem, o avião decolou e os veículos deixaram a fazenda. O Fiat Uno não foi localizado. Auxiliados pela Polícia Rodoviária Federal, policiais militares localizaram a caminhonete na rodovia BR-070, entre os municípios de Jussara e Montes Claros de Goiás, e iniciaram uma perseguição. Houve tiroteio, e dois homens que estavam na caminhonete foram baleados. Levados a um hospital de Jussara, eles acabaram morrendo. O terceiro ocupante da caminhonete conseguiu fugir. Nenhum policial se feriu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na caminhonete foram encontrados 420 quilos de pasta base de cocaína, além de uma antena para comunicação via satélite. Com os suspeitos, foram encontradas duas armas de fogo e dois radiocomunicadores..

A assessoria do cantor Leonardo informou que ele estava em São Paulo e que seus funcionários estão colaborando com a polícia para tentar identificar todos os criminosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como o Estadão mostrou, a fazenda de Leonardo é avaliada em torno de R$ 60 milhões. Lá, há mais de 5 mil cabeças de gado. O local possui igreja particular, casas para hóspedes, sala da casa principal, cozinha, churrasqueira, piscina, lago, entre outros.

Estadão Conteúdo