O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, integrante da banda Ultraje a Rigor, permanece sedado e está sob tratamento médico no Hospital São Luiz, em São Paulo. A informação foi revelada durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 5, no referido hospital, onde o músico está internado.

Mingau está passando por um tratamento para controlar a pressão intracraniana, uma vez que a bala atingiu o lado esquerdo do seu cérebro. Os médicos responsáveis pelo caso evitaram fornecer um prognóstico sobre a sobrevida ou possíveis sequelas do artista, concentrando-se no tratamento para prevenir complicações.

O estado de saúde do músico continua sendo considerado grave, conforme afirmou Thiago Romano, coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ele enfatizou que a prioridade da equipe médica é a vida de Reinaldo (Mingau).

O médico neurologista Manoel Jacobsen, que está liderando o tratamento, explicou que, em casos de traumatismo craniano, o tecido cerebral pode sofrer inflamação, que tende a se agravar com o tempo. Portanto, é provável que o baixista permaneça sedado por pelo menos quatro dias.

Mingau foi vítima de uma tentativa de homicídio quando foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3, em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Ele passou por uma cirurgia intracraniana de emergência no mesmo dia. A polícia já prendeu um suspeito relacionado ao disparo.

O local do incidente, conhecido como Ilha das Cobras, é notório por atividades relacionadas ao tráfico de drogas. As autoridades estão investigando o caso e buscando informações para elucidá-lo.

Tanto a namorada quanto a filha de Mingau pediram apoio e orações aos fãs por meio de vídeos compartilhados nas redes sociais, solicitando também respeito à privacidade da família neste momento delicado.

Estadão Conteúdo