BBB24 reabre inscrições para a região Norte; saiba como participar

A Rede Globo reabriu nesta segunda, 5/6, as inscrições pessoas da região Norte que queiram participar do BBB 24 e as vagas são limitadas. As inscrições se encerram automaticamente, assim que estiverem completas.

O candidato precisar ficar atento e preencher todos os dados obrigatórios para estar apto a participar do processo seletivo do programa. Além do questionário é preciso enviar fotos e vídeos que mostrem bem quem é você.

As outras regiões do Brasil seguem com inscrições temporariamente fechadas. Mas fique ligado no gshow pois em breve elas também vão reabrir.

Para se inscrever: CLIQUE AQUI

Redação AM POST*