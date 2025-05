Benício Huck termina com Duda Guerra após briga entre influencers

Caiu na rede é post! – O relacionamento entre Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, e a influenciadora Duda Guerra chegou ao fim nesta quinta-feira (8/5), após uma sequência de polêmicas envolvendo influencers adolescentes nas redes sociais. O jovem apagou a foto com Duda da conta principal do Instagram e deixou de segui-la, confirmando os rumores de término que já circulavam desde a manhã.

O motivo por trás do rompimento seria a repercussão negativa de uma briga entre Duda Guerra e outras criadoras de conteúdo, como Antonela Braga, Liz Macedo e Júlia Pimentel, durante uma viagem organizada por uma agência. O caso gerou grande atenção nas redes sociais, especialmente após Duda publicar vídeos criticando Antonela por tentar seguir a conta privada de Benício, conhecida como “dix”.

Com o nome de Benício entre os assuntos mais comentados, o filho de Luciano Huck acabou se pronunciando nas redes sociais com ironia, mencionando que poderia mudar sua conta alternativa no Instagram por causa dos “recentes eventos”.

A confusão se intensificou ainda mais quando o perfil oficial de Angélica curtiu um comentário criticando a postura de Duda, o que obrigou a apresentadora a divulgar uma nota esclarecendo que a curtida foi um erro da equipe e reforçando seu apelo por empatia nas redes sociais, especialmente quando envolve jovens em processo de amadurecimento.

Enquanto isso, os seguidores notaram que Duda apareceu sem aliança de namoro em vídeos publicados nas redes. Com a confirmação do fim do relacionamento, o caso marca mais um episódio em que a exposição digital afeta diretamente a vida pessoal de jovens celebridades, colocando em pauta a responsabilidade digital e o impacto da cultura do cancelamento.