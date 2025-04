Bia Miranda está internada para o nascimento prematuro de Maysha

Notícias Caiu na Rede – A influenciadora Bia Miranda encontra-se no hospital para o nascimento de sua segunda filha, Maysha, que está com 33 semanas de gestação. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Bia compartilhou que sua equipe médica está tentando adiar o parto até a quinta-feira (23), com o objetivo de administrar medicamentos que ajudarão no desenvolvimento da bebê, devido ao parto prematuro.

O nascimento de Maysha estava previsto inicialmente para o final de maio ou início de junho, mas a influenciadora revelou que, nesta terça-feira (23), sua bolsa estourou, e ela foi imediatamente para o hospital.

PUBLICIDADE

No momento, Bia está com 3 centímetros de dilatação, e segundo ela, os médicos não tomaram nenhuma medida para induzir o parto até o momento. O foco está em proporcionar mais tempo para o desenvolvimento de Maysha, antes que o nascimento aconteça de forma natural.

Bia Miranda, que já é mãe de uma filha, expressou nas redes sociais a ansiedade e os preparativos para a chegada de sua segunda filha, que gerou grande expectativa entre seus seguidores.