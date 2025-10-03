A notícia que atravessa o Brasil!

Blogueira de Manaus diz que Carlinhos Maia “roubou” seu ficante; veja vídeo

Em vídeo, Clicia Macheleny relata que seu ficante teria viajado a São Paulo para encontrar Carlinhos Maia.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 21:46 - Atualizado em 03/10/2025 às 22:13

Notícias Caiu na Rede – A blogueira Clicia Macheleny, de Manaus, publicou um vídeo em tom de desabafo no qual afirma que Carlinhos Maia teria “roubado” o seu ficante. No relato, ela diz que o rapaz teria ido até São Paulo para encontrar o influenciador.

Em sua fala, a blogueira usa a expressão “roubado” para se referir ao suposto envolvimento do influenciador com o homem com quem ela se relacionava. Segundo ela, o deslocamento do rapaz a São Paulo teria ocorrido especificamente para esse encontro com Carlinhos Maia.

De acordo com Clicia o rapaz não soube explicar direito o que foi fazer no outro estado e não lhe disse abertamente que estava com Carlinhos mas ela percebeu por meio de sinais pois segundo ela pois os dois já conversavam na rede social. “Eu já tinha visto mensagens e vídeos do Carlinhos Maia que ele conversa mandando vídeo com visualização única. Ele comentava nos stories dele, curtia as fotos e estava conversando com ele. Até o momento eu achei estranho mas não me bati porque ele falou: ‘até parece que eu vou ficar com esse viado'”, disse.

Clicia relata que uma foto do local onde seu ficante estava hospedado a fez perceber que era o mesmo lugar que aparecia nos stories do influenciador. “Quando fui olhar o perfil do Carlinhos dei de cara com uma foto em que ele está com a família e corri para ver a foto que o bofe tinha postado no status. Eu peguei as duas fotos, mandei para ele e questionei: ‘quando é que tu vai falar que está pegando o Carlinhos Maia?'”, contou.

Vale lembrar que Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães anunciaram a separação em julho deste ano. O anúncio foi feito de forma conjunta nas redes sociais, após 15 anos de relacionamento. O casal já havia se separado anteriormente, em 2022, mas reataram a relação no ano seguinte, em 2023. No entanto, a decisão de 2025 foi apresentada como definitiva.

