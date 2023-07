Maíra Cardi, de 39 anos, fez uma postagem no Threads, nesta quinta-feira (20), sobre a questão do ciúme em sua relação com Thiago Nigro, de 32 anos. A influenciadora analisou a diferença entre sentir ciúmes e ter cuidado com quem se ama.

Cardi relatou que passou a ser ciumenta após o relacionamento com o coach de finanças e disse que homem “de raça come ração em casa”, além de afirmar que “seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono”.

Confira a postagem na íntegra:

Redação AM POST