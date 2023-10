Bruno de Luca irá responder por omissão de socorro a Kayky Brito

O apresentador Bruno de Luca vai responder por omissão de socorro no caso do atropelamento do ator Kayky Brito. A atualização do caso ocorreu nesta segunda-feira (16), após o 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro aceitar a denúncia do Ministério Público (MPRJ) e determinar que Bruno responda criminalmente.

Durante o Inquérito que investiga o caso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu não indiciar Bruno de Luca por não ter prestado socorro ao amigo Kayky Brito após atropelamento ocorrido no dia 2 de setembro, na frente de uma quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entretanto, na última sexta-feira (13), o promotor de Justiça Márcio Almeida fez um pedido à Justiça para que considerasse o julgamento do apresentador por omissão de socorro a Kayky Brito.

Os argumentos apresentados pelo promotor, foram que Bruno não assumiu “qualquer providência para prestar socorro, nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita, até porque relata que sequer sabia quem teria sido a vítima do atropelamento, nem mesmo quando retornou para sua residência”.

“Bruno não adotou qualquer providência no sentido de socorrer a pessoa que havia sido atropelada, tendo declarado que nem mesmo sabia ser seu amigo”, detalha ao acrescentar que a atitude do artista se enquadra no artigo 135 do Código Penal Brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP da Barra da Tijuca afirmou que não indiciaria Bruno De Luca por omissão de socorro por entender que ele, como testemunha, não tinha responsabilidade sobre o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O motorista, ao se envolver em um atropelamento, tem o dever legal de pedir socorro. Além disso, a partir do momento em que alguém presta socorro, qualquer outra pessoa que estivesse naquela cena fica isento de qualquer tipo de responsabilidade”, explicou o delegado no mesmo dia em que o caso foi arquivado.

Kayky Brito já recebeu alta do hospital e se recupera em casa. Recentemente ele agradeceu ao motorista Diones Silva, envolvido no atropelamento por ter prestado socorro a ele e ter salvado a vida dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST