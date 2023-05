Campeã do BBB 23 faz consultoria financeira com Thiago Nigro para multiplicar fortuna

Redação AM POST

Nessa quarta-feira, 10, a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, decidiu fazer consultoria com Thiago Nigro, noivo de Maíra Cardi, para cuidar do dinheiro que conquistou no reality show. A médica faturou o maior prêmio da história do programa, no total de R$ 2,8 milhões.

Durante a visita que a médica fez ao estúdio do podcast gravado pelo coach, ela contou que já era fã do trabalho do empresário, conhecido também como Primo Rico, e disse que decidiu ir até o local para conhecer de perto a consultoria dele.

“Sou muito fã, até comentei algumas vezes no programa e foi muito legal conhecer toda a estrutura”, afirmou Amanda em uma publicação nos Stories do Instagram. A nova milionária também posou para uma foto ao lado dele e do sócio Bruno Perini.

“Que dia! Lembro de quando li o livro e ficava estudando como investir e hoje tive o prazer de conhecer”, escreveu a médica na legenda da postagem.

O noivo de Maíra também fez questão de mostrar o encontro com a vencedora do BBB 23. Em sua rede social, além de comentar que campeões do reality show não têm hábito de investir o dinheiro conquistado no programa, ele contou da parceria feita com Amanda.