Campeão do UFC Conor McGregor é acusado de estuprar mulher durante final da NBA nos EUA

Nesta quinta-feira, 15, foi divulgado pelo TMZ que o lutador Conor McGregor está sendo acusado de estuprar uma mulher nos Estados Unidos. O caso teria ocorrido em um dos jogos finais da NBA, no início de junho.

De acordo com documentos obtidos pela publicação, ele agrediu sexualmente uma jovem de maneira violenta dentro do banheiro masculino do evento. Segundo relato do advogado Ariel Mitchell, os seguranças da NBA precisaram ajudar a separar a vítima do agressor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A segurança se recusou a deixar [a mulher] sair ou permitir que qualquer outra pessoa, incluindo sua amiga, entrasse no banheiro”, disse ele.

Ainda conforme o relato, McGregor saiu de dentro de uma baia para deficientes e agarrou a mulher, tentando enfiar a língua dentro de sua boca para forçar um beijo. Logo após, ele teria forçado ela a fazer sexo oral nele.

A vítima conseguiu dar uma cotovelada e escapar, deixando a sua bolsa para trás. Os seguranças do lutador ainda teriam feito a mulher de refém para que nada fosse dito sobre o ocorrido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela denunciou o caso para polícia e está em busca de um acordo com Conor McGregor, Heat e a NBA antes de entrar na Justiça. Os representantes de Conor negam a acusação e afirmam que ele não será intimado a prestar depoimento.

Redação AM POST