Neste sábado (7), o cantor Bruno Mars está aguardando instruções das autoridades em Israel para deixar o país em meio aos ataques. O artista está na cidade de Tel Aviv, que tem sido alvo de bombardeios e onde há registros de edifícios danificados. Por conta da situação, Bruno Mars cancelou o show que estava previsto para esta noite no local. A informação foi divulgada pela produtora Live Nation por meio de um comunicado nas redes sociais.

Essa seria a segunda apresentação de Bruno Mars em solo israelense nesta semana. Na última quarta-feira (4), o cantor subiu ao palco diante de mais de 60 mil pessoas. Na ocasião, ele comemorou o fato de estar pela primeira vez em Israel e até cantou uma música em hebraico em homenagem ao feriado judaico Sucot.

Segundo jornais locais, a segurança de Bruno Mars e de sua equipe foi reforçada nesta manhã. A situação tensa e perigosa em Tel Aviv exigiu medidas adicionais para garantir a integridade do cantor e de sua equipe. Nas redes sociais, representantes do maior fã-clube dedicado ao artista afirmam que receberam um aviso de Ryan Keomaka, antigo assistente pessoal de Bruno Mars, informando que ele e seus músicos estão bem e em segurança.

No momento, Bruno Mars está aguardando instruções das autoridades em Israel para saber como proceder e deixar o país com segurança. A guerra em curso tem causado grande preocupação e impacto na região, e todos estão se empenhando para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas presentes no local. O cancelamento do show é uma medida preventiva e sensata, considerando a atual situação de conflito.

Fãs do mundo todo demonstraram apoio e solidariedade a Bruno Mars nas redes sociais. Mensagens de carinho e preocupação têm sido enviadas ao cantor, que certamente aprecia todo o suporte que está recebendo nesse momento difícil. É importante destacar a preocupação com a segurança de todos os envolvidos e desejar que a situação em Israel se resolva o mais rápido possível, trazendo paz e tranquilidade para a região.

