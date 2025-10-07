Cantor Jão se oferece para pagar faculdade de Maria Solange, conhecida como “Marina Silva de Manaus”

Notícias Caiu na Rede! – A trajetória da amazonense Maria Solange Amorim, conhecida como a “Marina Silva de Manaus”, voltou a inspirar o Brasil. A mulher que emocionou a cantora Madonna em 2020 ao dançar a música Holiday em meio a um momento de dor e recomeço, agora celebra uma nova chance na vida: o cantor Jão decidiu custear sua faculdade de Psicologia, após se sensibilizar com sua história de superação.

De acordo com o portal LeoDias, Jão tomou a decisão depois de assistir à participação de Maria Solange no programa Sem Censura, da TV Brasil. A entrevista, marcada por emoção e fé, revelou que a amazonense sonhava em cursar Psicologia, mas não tinha condições financeiras de iniciar a graduação. O cantor, que vive um período de recolhimento desde a morte do pai, teria se comovido com a força e a esperança transmitidas pela mulher que se tornou símbolo de resiliência.

Maria Solange ganhou notoriedade há cinco anos, quando um vídeo em que ela dançava Holiday viralizou nas redes sociais. Na época, ela enfrentava o luto pela morte trágica do filho, Pedro Paulo, assassinado em Manaus. O gesto espontâneo, gravado por um amigo, chegou até Madonna, que compartilhou o vídeo e enviou uma mensagem de apoio à brasileira.

A partir desse momento, a vida de Solange mudou completamente. O reconhecimento trouxe oportunidades e, mais importante, abriu caminho para sua reabilitação da dependência química. Ela passou por um tratamento em uma clínica no interior de São Paulo, recebeu acompanhamento odontológico e conseguiu reconstruir os laços com a família — passos fundamentais para sua recuperação e nova perspectiva de vida.

Durante a entrevista conduzida pela apresentadora Katy Navarro, a ex-usuária de drogas abriu o coração ao recordar os anos em que esteve submersa no vício. “Com crack cheguei no fundo do poço. Foram onze anos de muito sofrimento, solidão, mas só caiu a ficha depois que perdi meu filho”, disse emocionada. O jovem, de 24 anos, foi assassinado, e a perda se tornou um divisor de águas para que ela buscasse forças e mudasse sua realidade.

Atualmente, Maria Solange vive em Guarulhos (SP), trabalha como cuidadora de crianças e celebra cinco anos de sobriedade. Determinada, ela concluiu o ensino médio pelo EJA (Educação de Jovens e Adultos) e se prepara para fazer o Enem, agora com a certeza de que poderá cursar o ensino superior graças ao apoio de Jão.