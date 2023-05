Cantora Tina Turner morre aos 83 anos

A cantora Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos, conforme comunicado oficial publicado no perfil oficial da artista no Instagram.

“Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, afirmou a nota.

Tina Turner enfrentou problemas de saúde nos últimos anos, desde quando foi diagnosticada com câncer no intestino em 2016. Em 2017, ela chegou a passar por um transplante de rim.

Nascida Anna Mae Bullock, nos Estados Unidos, Tina se tornou um dos maiores nomes da música mundial ao entrar para o mundo do rock como uma das únicas mulheres, ainda nos anos 1960. Duas décadas depois, ao se tornar estrela do filme Mad Max – Além da Cúpula do Trovão, conseguiu ainda mais destaque, se tornando uma estrela pop ao juntar, música, dança e figurinos.

What’s Love Got to Do with It, The Best e We Don’t Need Another Hero são alguns dos sucessos da carreira solo de Tina Turner na década de 1980. Antes, entre 1960 e 1970, ela brilhou ao lado do ex-marido Ike Turner, que morreu de overdose de cocaína em 2007.

Redação AM POST*